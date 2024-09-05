«Нужно сделать»: Гросси раскрыл цель визита на Запорожскую АЭС

Он признал, что никакого поджога внутри градирни атомной станции не было.

С каким еще видом оружия решит поиграть Киев, в принципе, ясно. Неслучайно Запорожскую АЭС посетила делегация МАГАТЭ. То, что атомная станция находится под постоянными обстрелами, для представителей организации не секрет. Глава международного агентства Рафаэль Гросси лично признавал, что угроза существует. Что ревизоры увидели на крупнейшей в Европе АЭС, в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Кортеж из нескольких автомобилей въезжает во внутренний двор Запорожской атомной электростанции. Этого визита ждали несколько недель. Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси встречают собственные подчиненные и коллеги из России.

Цель визита — ротация сотрудников МАГАТЭ, но еще и осмотр повреждений. За последние время по станции и вокруг нее было несколько обстрелов с украинской стороны.

Огромная толпа журналистов собралась во внутреннем дворе Запорожской атомной станции, и каждый шаг Гросси фиксируется на фото- и видеокамеры.

«Мы не боимся. У нас есть работа, и ее нужно сделать», — ответил глава МАГАТЭ на вопрос, знает ли он, насколько опасная экскурсия ему предстоит.

Вечером 11 августа на территорию станции прилетели украинские FPV-дроны и ударили в одну из градирен — огромных башен, которые созданы для охлаждения. В том, что это была целенаправленная атака, нет никаких сомнений: беспилотники не просто врезались в стену, а залетели внутрь.

Украинские СМИ утверждали, что пожар возник совсем не из-за обстрела. По их утверждениям, российские военные якобы подожгли градирню, сложив внутри покрышки. Гросси надевает бронежилет и осматривает все пострадавшие конструкции.

По итогам все ждали от гендиректора МАГАТЭ каких-то выводов, но он был очень осторожен в выражениях.

«Мы хотя бы четко убедились в том, что пожар не был у основания градирни, я знаю, что все еще расследование продолжается», — заявил Гросси.

Таким образом, глава МАГАТЭ признал, что никакого поджога внутри градирни не было. Хотя о происхождении ударных беспилотников он ничего не сказал.

«Ждем самого главного — обеспечения безопасности, чтобы не было прилетов в район станции, и чтобы мистер Гросси максимально этому содействовал», — сказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Крыши энергоблоков в свое время были рассчитаны даже на попадание в них небольших самолетов, но любой беприпас, специально созданный для разрушения, может нанести им вред. Именно поэтому объект находится под особым надзором МАГАТЭ.