«Флешмоб обязан завируситься»: Захарова предложила главам МИД стран НАТО равняться на Кулебу
Захарова посоветовала главам МИД стран НАТО подать в отставку вслед за Кулебой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Официальный представитель российского МИД призвала западных дипломатов устроить этот флешмоб в странах НАТО.
Министрам иностранных дел стран НАТО следует уйти в отставку вслед за главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и шведским коллегой Тобиасом Билльстремом. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала она в Telegram-канале.
Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года. На тот момент дипломату было 38 лет, и он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Незалежной. До этого назначения работал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Однако, став главой МИД Украины, быстро опозорился. Он «прославился» скандальными заявлениями о польско-украинских отношениях, отметила бывший премьер-министр Польши Беата Шидло, комментируя уход Кулебы с поста.
Помимо него, в отставку подали еще несколько украинских министров, заявление также написал председатель фонда госимущества страны Виталий Коваль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли спастись молодым людям от массовой мобилизации на Украине.
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