«Недоразумение»: украинский паралимпиец оскорбил коллегу из РФ после проигрыша

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Украинский паралимпиец Литвиненко оскорбил российского коллегу после проигрыша

«Недоразумение»: украинский паралимпиец оскорбил коллегу из РФ после проигрыша

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Kuckuck, DBS-Akademie gGmbH

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Россиянин же установил новый паралимпийский рекорд.

На Паралимпийских играх в Париже украинский легкоатлет Александр Литвиненко проиграл спортсмену из России Евгению Торсунову, после чего оскорбил его на интервью. Свое мнению он выразил в разговоре с «Общественное Спорт».

«Мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя», — заявил Литвиненко, взявший на соревнованиях третье место.

Легкоатлеты соревновались в категории Т26 (люди с нарушением координации). Российский спортсмен Евгений Торсунов продемонстрировал результат 5,83 метра и установил новый паралимпийский рекорд.

На летней Олимпиаде-2024 в Паралимпийских играх российским спортсменам разрешили участвовать только в нейтральном статусе: им строго запрещено использовать любую национальную символику и выступать от имени своей страны.

По мнению Литвиненко, нейтрального статуса для россиян не существует. «Они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами», заявил в ходе интервью посчитавший себя оскорбленным паралимпиец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие призовые места удалось взять российским спортсменам на Паралимпийских играх в Париже.

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