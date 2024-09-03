«Недоразумение»: украинский паралимпиец оскорбил коллегу из РФ после проигрыша

Россиянин же установил новый паралимпийский рекорд.

На Паралимпийских играх в Париже украинский легкоатлет Александр Литвиненко проиграл спортсмену из России Евгению Торсунову, после чего оскорбил его на интервью. Свое мнению он выразил в разговоре с «Общественное Спорт».

«Мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя», — заявил Литвиненко, взявший на соревнованиях третье место.

Легкоатлеты соревновались в категории Т26 (люди с нарушением координации). Российский спортсмен Евгений Торсунов продемонстрировал результат 5,83 метра и установил новый паралимпийский рекорд.

На летней Олимпиаде-2024 в Паралимпийских играх российским спортсменам разрешили участвовать только в нейтральном статусе: им строго запрещено использовать любую национальную символику и выступать от имени своей страны.

По мнению Литвиненко, нейтрального статуса для россиян не существует. «Они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами», заявил в ходе интервью посчитавший себя оскорбленным паралимпиец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие призовые места удалось взять российским спортсменам на Паралимпийских играх в Париже.