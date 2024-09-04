«Сбер» оценил потребность Дальнего Востока в инвестициях в 4 триллиона рублей

Для привлечения денежных средств в регион есть пять основных подходов.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дальнему Востоку потребуется более чем четыре триллиона рублей инвестиций в ближайшие пять лет. Об этом 5-tv.ru заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Из прогноза кредитной организации следует, что более половины из названной суммы должно приходиться на внебюджетные средства.
Для привлечения инвестиций в Дальний Восток существует пять основных подходов. Одним из них является сохранение действующих льгот и продление государственных программ, в том числе условий льготного кредитования через ВЭБ. РФ и Минвостокразвития.
Также необходимо расставлять приоритеты внутри мастер-планов. Так, сначала нужно финансировать самые востребованные проекты, в том числе инфраструктурные и социальные.
Привлечь инвестиции регионы могут с помощью инструментов рыночных заимствований на рынке капитала. В «Сбере» считают, что эффективность продемонстрируют дальневосточные облигации с длительным сроком погашения. В кредитной организации назвали срок от 15 до 20 лет.
Еще одним подходом является расширение сотрудничества с китайскими и турецкими подрядчиками. Так можно будет получить, а затем использовать передовой технологический опыт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%.
- 4 сент
- На ВЭФ отметили зарождение многополярного мира в Юго-Восточной Азии
- 4 сент
- Надежный майнинг: в Бурятии запустят крупнейший центр обработки данных
- 4 сент
- «Много узнал про губернатора»: помощник президента рассказал о поездке на такси
- 4 сент
- «Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
- 4 сент
- Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
- 4 сент
- «Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове
- 4 сент
- «Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива
- 4 сент
- На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
- 4 сент
- Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа
- 4 сент
- Программа на высшем уровне: Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
Читайте также
60%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?