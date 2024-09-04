«Сбер» оценил потребность Дальнего Востока в инвестициях в 4 триллиона рублей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Для привлечения денежных средств в регион есть пять основных подходов.

«Сбер» оценил потребность Дальнего Востока в инвестициях в 4 триллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Тема:
ВЭФ-2024

Дальнему Востоку потребуется более чем четыре триллиона рублей инвестиций в ближайшие пять лет. Об этом 5-tv.ru заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Из прогноза кредитной организации следует, что более половины из названной суммы должно приходиться на внебюджетные средства.

Для привлечения инвестиций в Дальний Восток существует пять основных подходов. Одним из них является сохранение действующих льгот и продление государственных программ, в том числе условий льготного кредитования через ВЭБ. РФ и Минвостокразвития.

Также необходимо расставлять приоритеты внутри мастер-планов. Так, сначала нужно финансировать самые востребованные проекты, в том числе инфраструктурные и социальные.

Привлечь инвестиции регионы могут с помощью инструментов рыночных заимствований на рынке капитала. В «Сбере» считают, что эффективность продемонстрируют дальневосточные облигации с длительным сроком погашения. В кредитной организации назвали срок от 15 до 20 лет.

Еще одним подходом является расширение сотрудничества с китайскими и турецкими подрядчиками. Так можно будет получить, а затем использовать передовой технологический опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%.

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