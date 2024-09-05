«Комфортная цена»: Мезенцев заявил о значительном снижении стоимости роуминга в Союзном государстве
Мезенцев: цены роуминга в Союзном государстве стали дешевле в 28 раз
Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Он выступил на полях Восточного экономического форума.
Стоимости исходящего звонка в международном роуминге снизилась в 28 раз, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в беседе с 5-tv.ru на полях Восточного экономического форума. По его словам, профильные министерства России и Белоруссии провели результативную работу по диалогу с операторами сотовой связи о снижении тарифов.
«Мы сегодня приветствуем факт, что снижение стоимости исходящего звонка в международном роуминге достигнуто в 28 раз. Не в два и восемь, а в 28 раз. Это вполне комфортная цена для участников этого процесса», — сказал он.
Совет министров СГ предложил сформировать специальный тарифный план. В частности, будет учтен комфортный тариф при использовании 300 минут телефонных разговоров в месяц и до 21 гигабайта для интернет-трафика. В ближайшие месяцы Минцифры РФ и Минсвязи Белоруссии согласуют эти подходы и вопрос о роуминге будет решен.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России.
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