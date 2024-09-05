«Комфортная цена»: Мезенцев заявил о значительном снижении стоимости роуминга в Союзном государстве

Он выступил на полях Восточного экономического форума.

Стоимости исходящего звонка в международном роуминге снизилась в 28 раз, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в беседе с 5-tv.ru на полях Восточного экономического форума. По его словам, профильные министерства России и Белоруссии провели результативную работу по диалогу с операторами сотовой связи о снижении тарифов.

«Мы сегодня приветствуем факт, что снижение стоимости исходящего звонка в международном роуминге достигнуто в 28 раз. Не в два и восемь, а в 28 раз. Это вполне комфортная цена для участников этого процесса», — сказал он.

Совет министров СГ предложил сформировать специальный тарифный план. В частности, будет учтен комфортный тариф при использовании 300 минут телефонных разговоров в месяц и до 21 гигабайта для интернет-трафика. В ближайшие месяцы Минцифры РФ и Минсвязи Белоруссии согласуют эти подходы и вопрос о роуминге будет решен.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России.