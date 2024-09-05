«Очевидно»: Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 41 0

Песков: новые регионы — неотъемлемая часть России

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация ВЭФ-2024

Жители этих территорий освобождены от гнета киевского режима. Они сами выбрали свое будущее — быть вместе с РФ.

Республики Донбасса (ЛНР и ДНР), Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с 5-tv.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это неотъемлемая часть территории Российской Федерации. Это наши регионы, российские регионы. Но регионы, конечно, с особым положением. Это совершенно очевидно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ведутся разные обсуждения по поводу будущего устройства новых территорий, а это требует специальных режимов госуправления, оказания помощь населению, ликвидации последствий действий властей Украины.

Присоединение к России новых регионов и начало спецоперации

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал спецоперацию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней СВО они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако лидер киевского режима Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

Тема:
Спецоперация
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