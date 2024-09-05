«До последнего украинца»: в США показали гигантское кладбище ВСУ в Харьковской области

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The Washington Post показала гигантское кладбище ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

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Ролик сняла журналист американского издания в конце августа.

Западные СМИ, похоже, решили больше не скрывать масштабы потерь ВСУ. Американская The Washington Post опубликовала видео с кладбища в Харькове. На кадрах наглядно показано то, к чему привела политика «войны до последнего украинца». Тысячи могил военных ВСУ под желто-блакитными флагами.

Ролик сняла журналист издания в конце августа. Она отметила, что количество таких захоронений увеличилось в два раза с прошлого года, когда она посещала город.

Большой репортаж о переполненных моргах на Украине сделал канал Deutsche Welle*, признанный в России СМИ-иноагентом. В материале говорится, что с фронта прибывают сотни погибших украинских боевиков, в основном с Донецкого направления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о российском ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве.

* — признан СМИ-иноагентом в РФ

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