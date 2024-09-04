За считанные секунды украинская армия потеряла почти батальон связистов и операторов дронов, которые в ближайшее время должны были отправиться на передовую.

ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специалистов в области связи и радиоэлектронной борьбы. Это институт, где готовили операторов дронов, специалистов по РЭБ, офицеров систем наблюдения и наведения. Объект чисто военный, хотя многие тут же начали говорить, что «русские просто промахнулись».

Почему такой ажиотаж? Дело в том, что двумя ракетами уничтожен целый гарнизон. И в течение дня число потерь у врага только растет и уже измеряется сотнями. О том что известно к этому часу — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Полякова.

Полтава, военный институт связи. Сотни раненых и убитых. Западные СМИ уже назвали российский удар одной из самых смертоносных атак. «Искандеры» прилетели в момент построения украинских военнослужащих. Это рутинная процедура, которая занимает не больше 20 минут. За это время наши военные обнаружили скопление людей, доложили на командный пункт, приняли решение об ударе, передали координаты и запустили ракеты.

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«Почему этот военный центр работал в городе, который расположен в зоне поражения баллистических ракет, которые могут достичь цели всего за пару минут. Так и произошло: две баллистические ракеты попали в цель ранее сегодня», — прокомментировал ситуацию корреспондент France 24 Гулливер Крагг.

В штабе украинских сухопутных войск признали огромные потери. Среди убитых, по некоторым данным, инструкторы из Швеции. Правда президент* Украины Владимир Зеленский предпочел об этом не упоминать и вообще заявил, что русские били якобы по больнице.

«По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий института связи. Люди оказались под завалами», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По карте хорошо видно, что рядом со зданием института связи нет никаких больниц. Ракеты «Искандера» — это высокоточное оружие, и промахнуться даже на несколько десятков метров невозможно.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что пострадало „учебное здание“ и рядом госпиталь, однако сейчас нам приходит информация, что удар был по тренировочному центру войск связи», — говорит комментатор BBC Виталий Шевченко.

В Полтаве не сработала сирена, предупреждающая о ракетном ударе, иначе у военных было бы время укрыться в безопасном месте. Это говорит о том, что средств противовоздушной обороны у ВСУ мало. Оставшиеся прикрывают критическую инфраструктуру — энергетические станции, военные аэродромы и столицу.

«Главный урок, о котором я хочу, чтобы все еще раз услышали. И мы не устанем напоминать о том, что это еще одна причина, по которой поставка систем противовоздушной обороны на Украину должна быть ускорена», — сказал после случившегося министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разрушенном учебном центре готовили специалистов радиоэлектронной борьбы и разведки. Сейчас это одно из самых востребованных направлений в армии. Здесь также учились оперативные группы для полетов на самолетах радиообнаружения и наведения. В будущем такие авиационные комплексы тоже могли передать Киеву. А кроме этого, тут тренировались операторы дронов-камикадзе, о чем 22 августа сообщила полтавская администрация, не думая о возможных последствиях.

«Нам забывают рассказать, что перед трагедией в Полтаве, руководители Полтавской военной администрации „слили“ информацию об обучении роты пилотов ударных беспилотников», — заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук**.

За считанные секунды украинская армия потеряла почти батальон связистов и операторов дронов, которые в ближайшее время должны были отправиться на передовую. И подобное происходит не первый раз.

В 2022 году на Яворовском полигоне уничтожили иностранных наемников. Год спустя под удар попали казармы 79-й бригады ВСУ и учебного центра в Десне. В каждом из случаев было более 200 убитых. И вот — новая идеальная мишень для российских ракет.

Теперь, скорее всего, следует ожидать новых отставок генералов украинской армии. От должности на время проверки уже отстранен начальник штаба сил беспилотных систем ВСУ.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга