Многодетные семьи на Дальнем Востоке получат миллион рублей на погашение ипотеки

На такую меру поддержки могут рассчитывать граждане, проживающие в районах с низкой рождаемостью.

Многодетные семьи, которые проживают в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, получат по одному миллиону рублей на погашение ипотеки. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть один миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу», — сообщил российский лидер.

Президент призвал ускорить принятие этой меры так, чтобы она начала работать с 1 июля текущего года, иными словами — задним числом.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальнем Востоке будет курсировать «поликлиника на колесах».