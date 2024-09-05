Россия выступает за создание двух государств в конфликте Палестины и Израиля

Позиция России по конфликту между Палестиной и Израилем не носит конъюнктурного характера. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Позиция России не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и на мой взгляд и должны лежать в основе урегулирования — это создание двух государств», — прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке российский лидер.

Он также напомнил, что аналогичной позиции придерживаются многие люди в мире, включая, как ни странно, Соединенные Штаты.

Президент также отметил, что Россия добивается определенных результатов для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и продолжит это делать.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адресные программы поддержки в России продлят до 2030 года.