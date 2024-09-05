Россия выступает за создание двух государств в конфликте Палестины и Израиля

При этом российская позиция по этому вопросу не носит конъюнктурного характера.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nasser Ishtayeh; 5-tv.ru
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Позиция России по конфликту между Палестиной и Израилем не носит конъюнктурного характера. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Позиция России не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше и на мой взгляд и должны лежать в основе урегулирования — это создание двух государств», — прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке российский лидер.
Он также напомнил, что аналогичной позиции придерживаются многие люди в мире, включая, как ни странно, Соединенные Штаты.
Президент также отметил, что Россия добивается определенных результатов для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и продолжит это делать.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адресные программы поддержки в России продлят до 2030 года.
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