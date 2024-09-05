Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных технологиях

Необходимо обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ — 2024) в ответ на вопрос о глобальных вызовах на будущее.

«Что касается нас всех вместе, имеются в виду страны Глобального Юга в широком смысле слова, мы, конечно, должны обеспечить мировое лидерство в экономике. Имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена», — подчеркнул российский лидер.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адресные программы поддержки продлят до 2030 года.





