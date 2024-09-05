Новым главой МИД Украины стал дипломат Андрей Сибига

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Он пришел на смену Дмитрию Кулебе, который подал в отставку 4 сентября.

Новым главой МИД Украины стал дипломат Андрей Сибига

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новым главой украинского МИД назначили дипломата Андрея Сибигу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — уточнил украинский парламентарий.

По его словам, кандидатуру Сибиги поддержали 258 депутатов.

О том, что бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подал в отставку, стало известно 4 сентября. Сообщалось, что киевский режим не доволен работой дипломата по привлечению военной помощи со стороны стран-партнеров. Кулебе, по информации источников издания «Общественное», не хватало энергии.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине не осталось легитимной власти с 2014 года. По его словам, разбираться в сложившейся ситуации вскоре придется самим украинцам.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова о вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росинформинга

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Суд вынес приговор трем похитителям 1,5 млрд рублей у хоккеиста Радулова
16:44
МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева*
16:17
Новым главой МИД Украины стал дипломат Андрей Сибига
16:08
На ВЭФ подписали 258 соглашений на 5,4 триллиона рублей
16:02
«Должны влюбиться»: Песков высказался о смехе Харрис после «сигнала» Путина
15:50
Спецоперация, отношения с США и Европой, расширение БРИКС: о чем говорил Путин на ВЭФ

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
Вся в папу: Никита Кологривый рассказал о своей дочери
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака