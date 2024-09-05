Новым главой украинского МИД назначили дипломата Андрея Сибигу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — уточнил украинский парламентарий.

По его словам, кандидатуру Сибиги поддержали 258 депутатов.

О том, что бывший глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подал в отставку, стало известно 4 сентября. Сообщалось, что киевский режим не доволен работой дипломата по привлечению военной помощи со стороны стран-партнеров. Кулебе, по информации источников издания «Общественное», не хватало энергии.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине не осталось легитимной власти с 2014 года. По его словам, разбираться в сложившейся ситуации вскоре придется самим украинцам.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова о вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росинформинга