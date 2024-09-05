Наемники не только участвуют в боях на стороне ВСУ, но и активно обучают боевиков.

Наемники из разных стран мира приминают участие в боевых действиях в рядах ВСУ — это непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), напомнив, что эта информация уже давно «не новость» для нашей страны.

Читайте также Настигло возмездие: что известно о российском ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

Представитель Кремля отметил, что эти наемники уже давно тренируют и готовят боевиков. И ВС РФ все более эффективно осуществляют удары по таким целям.

«Если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или около военных целей, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям. Поэтому нам нужно повышать дальше эффективность, усиливать нажим и идти вперед», — подчеркнул Песков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.