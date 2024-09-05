Песков: законная власть на Украине закончилась еще в 2014 году
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
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Со сложившейся в стране ситуации вскоре придется разбираться самим украинцам.
Конец законной власти на Украине наступил еще в 2014 году, когда там произошел государственный переворот. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Спикер Кремля также напомнил, что президент* Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, при этом президентские выборы, которые должны были состояться в текущем году, Зеленский отменил, сославшись на военное положение.
«Со временем украинцам придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности. Де-юро — нелегитимности. Де-факто — сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность», — прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию Песков.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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