Со сложившейся в стране ситуации вскоре придется разбираться самим украинцам.

Конец законной власти на Украине наступил еще в 2014 году, когда там произошел государственный переворот. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Спикер Кремля также напомнил, что президент* Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, при этом президентские выборы, которые должны были состояться в текущем году, Зеленский отменил, сославшись на военное положение.

«Со временем украинцам придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности. Де-юро — нелегитимности. Де-факто — сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность», — прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию Песков.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.