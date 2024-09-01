«Очень страшная ситуация»: подробности пожара в деревне Юрцово

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 63 0

Сотрудники МЧС вытаскивали детей из окон полыхающей квартиры в деревне Юрцово

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В результате возгорания погибли трое детей.

Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать детей через окна из полыхающего дома в подмосковной деревне Юрцово. Об этом сообщила 5-tv.ru соседка пострадавшей семьи Наталья Родина.

В одной из квартир произошло возгорание, в результате которого погибли трое детей. По словам Родиной, произошедшее является «очень страшной ситуацией». Она знала жильцов в этой квартире, ее ребенок даже дружил с их детьми.

«Порядочная семья, очень жалко детей», — отметила Родина.

Сотрудники МЧС старались быстро потушить пожар. Выживших детей они вытаскивали из окон квартиры. В ликвидации возгорания принимали участие и местные жители.

«Все пришли на помощь, все», — рассказала она.

Трагедия произошла в подмосковной деревне Юрцово. Пожар начался в многоквартирном доме и охватил квартиру на четвертом этаже. К его ликвидации были привлечены 52 сотрудника и 19 единиц техники. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

Госпитализировали семь человек, среди них было пять детей. Все они являются родственникам. Мать семейства умерла в больнице от полученных травм.

По факту пожара, из-за которого погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на станции метро «Парк Победы» прозошло задымление вагона.

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