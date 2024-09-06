«Никогда бы не мог подумать»: раскрыты подробности убийства тагильской школьницы

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле Александров после расправы поехал к жене

«Никогда бы не мог подумать»: раскрыты подробности убийства тагильской школьницы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Впоследствии мужчина намеревался отправиться в аэропорт.

Владимир Александров — обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле — после расправы поехал к супруге. Об этом рассказал его знакомый Андрей в беседе с URA.RU.

«Вечером 1 сентября нам надо было в ночную смену. Он мне позвонил в начале седьмого и попросил, чтобы я его забрал на машине. Сказал: «Только я не в общежитии (именно там произошло убийство — Прим. ред.), а у своей жены», — рассказал Андрей.

Коллега Александрова, с которым они вместе трудились в одном цехе, забрал его, и они вместе поехали на работу.

Кроме того, по пути Владимир попросил коллегу отвезти его на следующий день в аэропорт, объяснив этом тем, что якобы хочет уйти на специальную военную операцию. Тот согласился и на следующий день отвез Александрова в город Кольцово.

Следующей ночью к Андрею пришли правоохранители и забрали его в отделение. Сперва он проходил по делу как свидетель, после чего перешел в статус подозреваемого.

«Никогда бы подумать не мог, что Александров на такое способен. Он казался положительным!» — добавил собеседник издания.

Последний раз погибшую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку видели 12 августа. Она отправилась гулять, отпросившись у папы, но так и не вернулась домой в назначенное время. Вскоре отец девочки обратился в полицию.

Только 3 сентября тело пропавшей школьницы обнаружили в подвале многоэтажного дома, на нем были зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся.

+14° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
89.70
0.77 99.19
1.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:42
«Деньги — не главное»: зачем звезда «Ранеток» Евгения Огурцова сожгла свой первый гонорар
1:24
«Планировали»: Запашный сообщил о проникновении зоорадикалов в Московский цирк
1:04
«Спи спокойно, Марина»: умерла телеведущая Лазуткина
0:46
«Никогда бы не мог подумать»: раскрыты подробности убийства тагильской школьницы
0:22
«Изведет любого, но не меня»: Кушанашвили преисполнен решимости победить онкологию
0:03
«Удивительно»: Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Блиновская не сдается: адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга
«Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака