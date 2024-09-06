«Никогда бы не мог подумать»: раскрыты подробности убийства тагильской школьницы

Впоследствии мужчина намеревался отправиться в аэропорт.

Владимир Александров — обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле — после расправы поехал к супруге. Об этом рассказал его знакомый Андрей в беседе с URA.RU.

«Вечером 1 сентября нам надо было в ночную смену. Он мне позвонил в начале седьмого и попросил, чтобы я его забрал на машине. Сказал: «Только я не в общежитии (именно там произошло убийство — Прим. ред.), а у своей жены», — рассказал Андрей.

Коллега Александрова, с которым они вместе трудились в одном цехе, забрал его, и они вместе поехали на работу.

Кроме того, по пути Владимир попросил коллегу отвезти его на следующий день в аэропорт, объяснив этом тем, что якобы хочет уйти на специальную военную операцию. Тот согласился и на следующий день отвез Александрова в город Кольцово.

Следующей ночью к Андрею пришли правоохранители и забрали его в отделение. Сперва он проходил по делу как свидетель, после чего перешел в статус подозреваемого.

«Никогда бы подумать не мог, что Александров на такое способен. Он казался положительным!» — добавил собеседник издания.

Последний раз погибшую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку видели 12 августа. Она отправилась гулять, отпросившись у папы, но так и не вернулась домой в назначенное время. Вскоре отец девочки обратился в полицию.

Только 3 сентября тело пропавшей школьницы обнаружили в подвале многоэтажного дома, на нем были зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся.