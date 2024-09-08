Любопытно, что предложения для первых минских переговоров Путин озвучил во время своей поездки в Монголию. Есть такая традиция раз в пять лет в начале сентября приезжать в Улан-Батор большой делегацией на круглую годовщину битвы на Халхин-Голе. Одновременно сверяя часы по наиболее актуальным двусторонним темам. И вот снова сентябрь, Путин, Улан-Батор, памятник Жукову. Этому советскому генералу в Монголии воздают особые почести, для них он защитник и освободитель. Герой. Как и для нас.

Битва на Халхин-Голе всегда была в тени последующих более масштабных сражений Второй мировой. Тем не менее для региона она имела очень важные последствия. Начнем с того, что к тому моменту уже была стычка советских и японских войск у озера Хасан. Где граница у высоких берегов Амура проходила совсем рядом с Владивостоком. Это было в 1938 году.

А в 1939 году, решили самураи перейти границу у другой реки — Халхин-Гол. Формально это был спор за территорию между Монголией и Манчжурией, двумя обломками Китайской империи, но Монголии помогал Советский Союз, а маньчжуров контролировала Япония. Токио - этот берег реки Халхин-Гол нужен был, чтобы построить прямую железную дорогу до границы с Советским Союзом.

Теперь уже не секрет, что, колея планировали использовать для подвоза войск и вооружений во время «большой войны», с расчетом выйти к Байкалу, перекрыть Транссиб и таким образом отрезать огромную часть Сибири и весь Дальний Восток от остальной Советской России. В 1939 году была разведка боем. Японцы сперва действительно смяли приграничные кордоны и дошли до реки, но потом двумя фланговыми ударами советские танкисты и монгольские конники их загнали в котел, из которого уже мало кто выбрался живым. Разве что те, кто в плен сдались. Сказался полководческий талант Жукова.

Поражение было настолько чувствительным, что Токио так и не решился больше нападать здесь и во Второй мировой своей целью выбрал Америку и борьбу за Тихий океан. Так Монголия сохранила независимость, а Советский Союз не получил второй фронт.

«У монгольского народа есть хорошая пословица: „Халат лучше новый, а друг лучше старый“. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить, решать самые амбициозные задачи. Работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства во благо народов России и Монголии», — отметил Владимир Путин.

В России тоже есть подобная пословица: «Старый друг лучше новых двух». Почему президент напомнил об этой вековой мудрости? Потому что США откровенно пытаются залезть в Монголию и укрепиться.

Она идеальна для Вашингтона, расположена между Россией и Китаем, потому туда зачастили новые друзья. В прошлом году был министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Блинкен, даже Папа Римский вспомнил про свою монгольскую паству и впервые в истории Ватикана прилетал в Улан-Батор.

Монголия еще в начале 90-х объявила своей внешнеполитической доктриной поиск «третьего соседа», пытаясь сбалансировать влияние России и Китая, вопрос, насколько далеко она сможет зайти в этом поиске. Судя по всему, местные элиты не купились на сладкие посулы нового «третьего соседа» и выбрали проверенных временем ближних двух.

Владимир Путин пригласил президента Монголии принять участие в саммите БРИКС в Казани в будущем месяце и он согласился. На данный момент подтверждено участие 18 из 36 приглашенных мировых лидеров. Впрочем, список еще далеко не окончательной.

На этой неделе еще две страны выразили желание присоединиться — Турция и Малайзия. Турция, хоть и страна НАТО, и вечный кандидат на вступление в ЕС, официально подала заявку. В это, как его описывают на Западе «пророссийское и прокитайское объединение». Что конечно нелепость.

Просто турки умеют считать деньги. Вот доля стран Большой Семерки и доля стран БРИКС в мировом ВВП, и там треть и тут треть, но как говорится, есть нюансы...