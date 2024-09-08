«Не спрашиваю совета»: Бородина резко ответила на критику ее отношений

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 82 0

Бородина заявила, что не нуждается в советах по поводу отношений

«Не спрашиваю совета»: Бородина резко ответила на критику ее отношений

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Подписчики звезды скептически относятся к ее новому избраннику Николаю Сердюкову.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на критику по поводу ее нового избранника, блогера Николая Сердюкова. В своих социальных сетях она заявила, что ей все равно на мнение хейтеров.

«Я понимаю, что это публично, но я не прошу никакого совета. Я не спрашиваю совета даже у своих близких подруг. Мне без разницы, что вы думаете по этому поводу. Я человека люблю, у меня серьезные отношения», — сказала она.

В последнее время телеведущая показывает практически каждую деталь новых отношений. И ее блог стремительно наполняется снимками и видеороликами с Николаем Сердюковым. Некоторые поклонники с негативом относятся к такому поведению Бородиной и отмечают, что любовь звезд — всего лишь пиар.

В ответ на это Ксения тоже не стала молчать. Оказалось, знаменитость давно хотела кричать о своей любви в социальных сетях, но в прошлых отношениях не имела такой возможности.

«Это был незакрытый гештальт, потребность, которая у меня была, потому что достаточно длительный срок я не выставляла никакие свои отношения, скрывала это. Я не помню, чтобы ощущала какие-то переживания по этому поводу, но, видно, чего-то не хватало», — отметила она.

К слову, отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.

Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости. Телеведущую тут же высмеяли, мол, диплом психолога она получила, но так и не научилась разбираться в мужчинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина сдалась налоговой.

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