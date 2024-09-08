ЦИК зафиксировала минимальное число нарушений на выборах

Единый день голосования проходит в 83-х из 89 регионов России.

Центральная избирательна комиссия (ЦИК) России зафиксировала минимальное число жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ). Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что количество обращений о конкретных нарушениях «резко снизилось». При этом, добавила Памфилова, значительно выросло число инцидентов с некоторыми «представителями наших уважаемых партий». Таких случаев насчитывается около 60 в разных регионах.

«Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — уточнила глава ЦИК.

В России единый день голосования проходит в 83-х из 89 регионов. В том числе в приграничных, где введены особые меры безопасности. Так, в Курской области, где более 100 тысяч жителей юго-западных районов были вынуждены покинуть свои дома после вторжения ВСУ, создали дополнительные временные избирательные участки. Кроме того, куряне могут проголосовать дистанционно. И они показали свою ответственность: уже к полудню пятницы явка превысила 40%.

Также особый режим голосования действует в Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, в Крыму, Севастополе и пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области. Избирательные комиссии работают там как на стационарных участках, так и на придомовых территориях, и в местах, где отсутствуют специальные помещения. Это сделано для удобства и безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Курске проходит единый день голосования.