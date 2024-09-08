ЦИК зафиксировала минимальное число нарушений на выборах

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Памфилова: ЦИК зарегистрировала минимальное количество нарушений на выборах

ЦИК зафиксировала минимальное число нарушений на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Единый день голосования проходит в 83-х из 89 регионов России.

Центральная избирательна комиссия (ЦИК) России зафиксировала минимальное число жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ). Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что количество обращений о конкретных нарушениях «резко снизилось». При этом, добавила Памфилова, значительно выросло число инцидентов с некоторыми «представителями наших уважаемых партий». Таких случаев насчитывается около 60 в разных регионах.

«Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — уточнила глава ЦИК.

В России единый день голосования проходит в 83-х из 89 регионов. В том числе в приграничных, где введены особые меры безопасности. Так, в Курской области, где более 100 тысяч жителей юго-западных районов были вынуждены покинуть свои дома после вторжения ВСУ, создали дополнительные временные избирательные участки. Кроме того, куряне могут проголосовать дистанционно. И они показали свою ответственность: уже к полудню пятницы явка превысила 40%.

Также особый режим голосования действует в Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, в Крыму, Севастополе и пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области. Избирательные комиссии работают там как на стационарных участках, так и на придомовых территориях, и в местах, где отсутствуют специальные помещения. Это сделано для удобства и безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Курске проходит единый день голосования.

+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.82
0.12 99.72
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Эксперты «Ночи выборов» назвали героическими избиркомы приграничных регионов РФ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
2:39
Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка
2:19
«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
1:57
«Он оплачивает счета»: появились подробности отношений Айзы с новым партнером
1:35
«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

Сейчас читают

«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
«Урок мужества»: Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков
Потеря для российской культуры: Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака