В онлайн-голосовании на выборах в России приняли участие 827 тысяч человек

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ДЭГ продолжает свою успешную интеграцию в выборную систему.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Почти 830 тысяч россиян на этот раз решили участвовать в выборах онлайн. Такая возможность была у жителей 25-ти регионов. Рекордсменами по числу проголосовавших стали республика Марий Эл, Костромская, Вологодская и Липецкая области.

Любопытно то, что по данным Минцифры — женщины голосовали онлайн гораздо активнее мужчин. А возраст почти половины избирателей попадает в промежуток от 35-ти до 50-ти лет.

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