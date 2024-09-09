В онлайн-голосовании на выборах в России приняли участие 827 тысяч человек
ДЭГ продолжает свою успешную интеграцию в выборную систему.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Почти 830 тысяч россиян на этот раз решили участвовать в выборах онлайн. Такая возможность была у жителей 25-ти регионов. Рекордсменами по числу проголосовавших стали республика Марий Эл, Костромская, Вологодская и Липецкая области.
Любопытно то, что по данным Минцифры — женщины голосовали онлайн гораздо активнее мужчин. А возраст почти половины избирателей попадает в промежуток от 35-ти до 50-ти лет.
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