Не приняли меры: Роспотренадзор выяснил причину вспышки пневмонии в каменском лагере

В больнице с серьезным диагнозом оказались десять детей.

Стала известна причина вспышки пневмонии в детском лагере в Свердловской области. Как сообщает Роспотребнадзор, один из подростков приехал на отдых уже будучи больным. А персонал никаких мер не принял и не изолировал его.

В результате после завершения смены за медицинской помощью обратились десять детей. Все они госпитализированы.

Госпитализация детей с пневмонией в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральском

О госпитализации детей с пневмонией после смены в лагере «Красная горка» стало известно 7 сентября. Изначально сообщалось о девяти юных пациентах. Как рассказывают родители, некоторых детей отправили в больницу прямо со смены.

Сейчас за их состоянием наблюдают. Также проводится лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания. Провести проверку по факту поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вожатая рассказала, что дети приехали в лагерь здоровые.