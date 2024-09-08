Среди работников тоже не было проблем со здоровьем.

Дети приехали на смену лагеря «Красная горка» в Каменск-Уральском Свердловской области приехали с медицинскими справками на четвертую смену. Еще в первый день было все хорошо, а потом начали появляться симптомы. Об этом рассказала вожатая лагеря в беседе с 5-tv.ru.

«У меня тоже ребенок отдыхал. Тоже мы приехали. В первый день хорошо, потом у нас уже и кашель, и все появилось», — сказала женщина.

Причем врачи проверяли детей. Всегда работал медицинский блок, куда отдыхающих водили «по любой жалобе». Среди педагогов и вожатых тоже не было проблем со здоровьем. Они предоставляли медкнижки перед началом работы. Сама вожатая поделилась, что работает в образовательном учреждении, а в школах и детских садах за этим следят строго.

«Поэтому, конечно, медицинские книжки и все-все-все. Там все свежее, все как положено. Я же не прерывала свою деятельность», — сказала вожатая.

Она также отметила, что после окончания смены все уехали. Женщина работала в лагере «Красная горка» впервые. Провела там две недели и уехала домой.

О госпитализации детей с пневмонией после смены в лагере «Красная горка» стало известно накануне, 7 сентября. Изначально сообщалось о девяти юных пациентах, но в Следственном комитете пишут уже о десяти. Сейчас территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Как рассказывают родители, некоторых детей отправили в больницу прямо со смены. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что госпитализированные обратились за медпомощью после возвращения домой. Уже установлен круг контактных лиц с признаками инфекционных заболеваний, за их состоянием наблюдают, также проводится лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о заражении детей пневмонией в каменском лагере.