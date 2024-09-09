Поражает мозг: в Китае распространяется новый смертельно опасный вирус

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В Китае распространяется новый смертельно опасный вирус — ортонайровирус

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xing Guangli; 5-tv.ru

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Он уже диагностирован у 17 пациентов, один из которых находится в коме.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новом вирусе из Китая. Ортонайровирус — или так называемый вирус болотистых мест — опасен для человека. Он поражает мозг и другие органы, и может привести к летальному исходу. А передается он от укусов клещей, которые обитают на болотах.

В Китае вирус диагностировали уже у 17 человек. Один из них в коме. Однако в России случаи заболевания не зафиксированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иммунолог назвал возможную причину появления вируса Усуту в России. Речь идет об опасном африканском вирусе, который на своей «родине» переносится насекомыми, преимущественно — комарами. Однако совсем скоро он может оказаться на территории РФ. 

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