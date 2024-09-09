Виноваты туристы: знаменитый фонтан Треви в Риме станет платным

Городские власти вводят новые правила со следующего года.

Знаменитый фонтан Треви в Риме станет платным. Так решили власти города. Все дело в многочисленных туристах, которые неуважительно относятся к достопримечательности: едят бутерброды на ступеньках, прыгают в фонтан и буквально штурмуют его ради селфи.

Теперь, начиная со следующего года, гости Рима будут платить два евро, чтобы по традиции бросить монетку в воду и загадать желание. На коренных жителей ограничения не распространятся.

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