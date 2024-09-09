Роковые килограммы: почему потеря веса после 60 лет чревата смертью

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 265 0

Профессор Ткачева: похудение после 60 лет повышает шанс преждевременной смерти

Роковые килограммы: почему потеря веса после 60 лет чревата смертью

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

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Резкие колебания индекса массы тела также могут влиять на развитие деменции.

Худеть после 60 лет человеку нужно крайне осторожно, так как после потери более 5% веса — повышается шанс преждевременной смерти. Об этом в беседе с «МК» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

Специалист оказалась солидарна с мнением японских ученых, которые доказали связь между потерей веса после 60 лет и преждевременной смертью. Согласно исследованию, пожилые люди раньше времени уходили из жизни, если теряли в весе 5% и более.

Ткачева указала и на работу других ученых, которые нашли закономерность между похудением у пожилых людей и развитием у них раковых заболеваний. Особенно при потере веса на 10% и более при помощи диет и упражнений, пояснила врач.

Профессор добавила, что пожилые люди могут спровоцировать своими действиями развитие деменции при болезни Альцгеймера. Подобное грозит, если у человека наблюдаются резкие колебания индекса массы тела вместе с недостаточным весом.

Ткачева призвала с крайней осторожностью относится к идее похудения после 60 лет, так как риски при пожилом возрасте выше, чем у молодых людей.

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