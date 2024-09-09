Роковые килограммы: почему потеря веса после 60 лет чревата смертью

Резкие колебания индекса массы тела также могут влиять на развитие деменции.

Худеть после 60 лет человеку нужно крайне осторожно, так как после потери более 5% веса — повышается шанс преждевременной смерти. Об этом в беседе с «МК» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

Специалист оказалась солидарна с мнением японских ученых, которые доказали связь между потерей веса после 60 лет и преждевременной смертью. Согласно исследованию, пожилые люди раньше времени уходили из жизни, если теряли в весе 5% и более.

Ткачева указала и на работу других ученых, которые нашли закономерность между похудением у пожилых людей и развитием у них раковых заболеваний. Особенно при потере веса на 10% и более при помощи диет и упражнений, пояснила врач.

Профессор добавила, что пожилые люди могут спровоцировать своими действиями развитие деменции при болезни Альцгеймера. Подобное грозит, если у человека наблюдаются резкие колебания индекса массы тела вместе с недостаточным весом.

Ткачева призвала с крайней осторожностью относится к идее похудения после 60 лет, так как риски при пожилом возрасте выше, чем у молодых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пенсионерам назвали самые полезные виды мяса для сохранения здоровья.