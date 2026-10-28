Статика для здоровья: как простое упражнение снижает артериальное давление

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 45 0

Всего четыре подхода могут положительно повлиять на показатели сердечно-сосудистой системы.

Влияние спорта на давление: какие упражнения снижают его

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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BMJ: простое статическое упражнение снижает артериальное давление

Упражнение «стульчик» у стены может снижать артериальное давление. Частота занятий влияет на результат. Это показало исследование с участием 100 взрослых, опубликованное в BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Наиболее выраженное снижение систолического, или «верхнего», давления наблюдалось у тех, кто занимался трижды в неделю на протяжении всего эксперимента. Более редкие тренировки позволяли сохранять улучшения в течение короткого периода после начального курса.

Как проходил эксперимент

Средний возраст участников составлял 37,4 года. Ни у кого не было диагностированной гипертонии, а исходное систолическое давление находилось в диапазоне 120–140 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев случайным образом разделили на пять групп. Одна была контрольной, остальные четыре в течение месяца выполняли дома приседания у стены три раза в неделю.

Это изометрическое упражнение: мышцы напрягаются при удержании неподвижного положения тела. Каждая тренировка включала четыре подхода с двухминутным отдыхом сидя между ними.

Затем началась вторая четырехнедельная фаза. Одни участники сохранили прежний график, другие сократили занятия до двух или одного раза в неделю. Еще одна группа полностью прекратила тренироваться.

Какие изменения обнаружили

После первых четырех недель в тренировавшихся группах давление снизилось по сравнению с контрольной.

К завершению восьминедельного эксперимента среднее снижение верхнего давления относительно исходного уровня составило:

  • 13,73 миллиметра ртутного столба — при трех занятиях в неделю;
  • 6,95 миллиметра — при двух занятиях;
  • 6,56 миллиметра — при одном занятии.

У участников, занимавшихся один или два раза в неделю после начального курса, верхнее и среднее артериальное давление оставалось статистически значимо ниже, чем в контрольной группе. Для диастолического, или «нижнего», давления к этому моменту значимого снижения не выявили.

Почему важна регулярность

У прекративших занятия давление вернулось к исходным значениям. К концу исследования их результаты статистически значимо не отличались от контрольной группы.

Авторы считают, что более редкие занятия могут стать способом кратковременно поддерживать достигнутый эффект. Однако эксперимент не показывает, что достаточно начать тренироваться раз в неделю: сначала все тренировочные группы прошли месяц занятий трижды в неделю.

Поддерживающий этап продолжался лишь четыре недели. Сохранятся ли результаты в течение месяцев или лет, предстоит выяснить. Кроме того, поскольку участников с диагностированной гипертонией в исследовании не было, переносить выводы на лечение этого заболевания напрямую нельзя.

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