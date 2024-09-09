Лимит почти исчерпан: в России могут приостановить выдачу семейной ипотеки

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Российские банки практически исчерпали лимиты по семейной ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Некоторые банки уже отказываются рассматривать соответствующие заявки.

Российские банки практически исчерпали лимиты по семейной ипотеке. Так, некоторые уже приостановили рассмотрение таких заявок.

В частности, «Уралсиб» и «Россельхозбанк». Близки к тому, чтобы прекратить выдачу кредитов на приобретение жилья и такие крупные игроки, как «Сбербанк», «Альфабанк» и ВТБ. Здесь, по данным аналитиков, объем израсходованных на эти цели средств колеблется от 87% до 95%.

Не исключено, что заемщики, которые не успеют подать документы ближайшее время, уже в следующем месяце не смогут рассчитывать на покупку квартиры по сниженной ставке. И если лимиты не будут перераспределены, приостановка выдачи кредитов может сказаться на рынке недвижимости в целом.

Сейчас семейная ипотека — одна из наиболее выгодных программ и именно на нее приходится почти половина всех сделок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многодетные семьи на Дальнем Востоке получат миллион рублей на погашение ипотеки.

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