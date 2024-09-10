Скрытые проблемы: что нужно обязательно сделать после удара головой

Не стоит откладывать визит к врачу.

Первое, что надо сделать после удара головой, это обратиться к врачу и отправиться на КТ. Об этом NEWS.ru рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

«Травмы головы можно разделить на открытые и закрытые. Открытые — это все те, которые сопровождаются повреждением кожных покровов. В этой ситуации, безусловно, немедленно требуется обратиться к врачу», — пояснил Саутин.

Последствия травмы могут проявляться по-разному. У пациента возможны боли, обмороки. Симптомов повреждения немало и некоторые из них можно обнаружить сразу. Но определить на глаз, что внутри черепа все в порядке и не началось ли внутреннее кровотечение или даже смещение мозга, нельзя.

«Напомню, что изменения могут протекать незаметно и даже спустя несколько дней привести к ухудшению состояния пациента и даже к гибели», — дополнил врач.

Если вы чувствуете себя откровенно не хорошо, испытываете тошноту, сильную головную боль и рвоту, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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