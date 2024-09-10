Чернилами по бумаге: имеет ли силу написанное от руки завещание

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 58 0

Адвокат Данильченко: завещание от руки можно оформить при угрозе жизни человеку

Чернилами по бумаге: имеет ли силу написанное от руки завещание

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Иногда возникают обстоятельства, когда оформить подобный документ у нотариуса не представляется возможным.

Завещание обязательно должно быть оформлено в письменном виде, однако рукописный вариант принимается лишь при определенных условиях. О нюансах составления документа рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с NEWS.ru.

«Если же человек находится в условиях, угрожающих его жизни, он может оформить завещание в простой письменной форме, от руки, при этом присутствие двух свидетелей <…> является обязательным», — подчеркнула эксперт.

Если обстоятельства, которые угрожали жизни человека, исчезают в течение месяца, то завещание необходимо переоформить в нотариальной или приравненной к нему форме. В противном случае — документ будет считаться недействительным.

Завещание также должно быть заверено нотариусом, место проживания завещателя не имеет значения.

«В ходе процедуры удостоверения нотариус осуществляет проверку на соответствие законам содержания документа, за исключением случаев, когда завещание является закрытым. В ситуациях, когда завещание является закрытым, текст документа должен быть написан вручную», — подытожила Виктория Данильченко.

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