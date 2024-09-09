Победа: Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 47 0

Онкология Кейт Миддлтон ушла в стадию ремиссии

Победа: Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Принцесса Уэльская настроена вернуться к прежнему образу жизни.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который проходила в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием. Об этом королевская особа заявила в своем блоге в сети.

«Несмотря на то что я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать наслаждаться каждым днем», — заключила Миддлтон.

Принцесса Уэльская узнала о страшном диагнозе через пару месяцев после аналогичного известия,  полученного королем Великобритании Карлом III. Миддлтон удалили опухоль из брюшной полости, а после назначили курс химиотерапии. Состояние принцессы было настолько серьезным, что от участия в мероприятиях ей пришлось долгое время отказываться. 

Сейчас, когда здоровье принцессы значительно улучшилось, Миддлтон настроена проводить время с пользой и вернуться к прежнему образу жизни. Ее давно ждут фанаты, которые все время болезни поддерживали своего кумира трогательными письмами.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Кейт Миддлтон стала регулярно выезжать за город.

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