Победа: Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская настроена вернуться к прежнему образу жизни.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который проходила в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием. Об этом королевская особа заявила в своем блоге в сети.

«Несмотря на то что я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать наслаждаться каждым днем», — заключила Миддлтон.

Принцесса Уэльская узнала о страшном диагнозе через пару месяцев после аналогичного известия, полученного королем Великобритании Карлом III. Миддлтон удалили опухоль из брюшной полости, а после назначили курс химиотерапии. Состояние принцессы было настолько серьезным, что от участия в мероприятиях ей пришлось долгое время отказываться.

Сейчас, когда здоровье принцессы значительно улучшилось, Миддлтон настроена проводить время с пользой и вернуться к прежнему образу жизни. Ее давно ждут фанаты, которые все время болезни поддерживали своего кумира трогательными письмами.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Кейт Миддлтон стала регулярно выезжать за город.