Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Расторгуев сыграет воеводу и мученика в этно-опере «Князь Владимир»

Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Постановка российского продюсера и композитора Игоря Матвиенко будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года.

Солист группы «Любэ», Народный артист России Николай Расторгуев исполнит партию воеводы и первого на Руси христианского мученика Федора в новом проекте Игоря Матвиенко — этно-опере «Князь Владимир». В этом певцу поможет, в том числе, обилие грима — длинная седая борода и такого же оттенка парик.

Сам Расторгуев считает этно-оперу очень важным, просветительским проектом.

«Почему была создана опера? Потому что это наши истоки. Потому что это наша история, которую нужно знать, беречь в памяти подвиги наших предков», — рассказал исполнитель «Известиям».

Этно-опера известного российского продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. Над этим проектом автор работал около десяти лет, не раз постановка была изменена, но вскоре будет представлена широкому зрителю. Премьера будет приурочена к юбилею Матвиенко: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

Подробности читайте в материале «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира.

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Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»

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