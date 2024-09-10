На краю обрыва: жители поселка под Анапой рискуют «сползти» в котлован

Ничем не укрепленная яма, вырытая строителями всего в нескольких метрах от коттеджей, начала осыпаться.

В Анапе жители элитного поселка в прямом смысле оказались на краю пропасти. В размеренный курортный быт неожиданно вмешалась стройка. Тяжелая техника вырыла огромный котлован всего в нескольких метрах от коттеджей. Первые дожди заставили собственников домов серьезно поволноваться.

Ничем не укрепленная яма начала осыпаться и сегодня грозит утащить на дно весь малоэтажный квартал. Есть ли шансы этого не допустить — выяснял корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Табличка с надписью «Стой, обрыв», скорее для тех, кто здесь впервые. Местные и так уже смирились что их дома с краю или на краю рукотворного обрыва.

В этом молодом и элитном коттеджном поселке близ курортной Анапы до сих продают таунхаусы. Если сейчас удастся купить такой миллионов за 25, считай, повезло. Забор к забору. Фасад к фасаду. Обладатели домов не нарадовались, если бы не новая стройка прямо под ними.

«Как им разрешили здесь строиться? Ни стену не развели защитную… Здесь же грунт он такой, что он сыпется, подмывается моментом», — рассказывает местный житель.

Этот пугающий пейзаж сплотил жителей поселка, и не на шутку напугал тех, кто снизу.

Дорога — все, что отделяет коттеджный поселок от края обрыва, на котором он оказался. Всего десять шагов между пропастью и заборами ближайших домов.

«Внеплановую проверку» на качество провел сильный дождь. Ливневки престижного застройщика не справились. Из-под тротуарной плитки забили ключи. А во дворах на уровне с бассейнами появились озера. По улицам потекли реки, которые устремили вниз прямо со склона.

«Подрядчик сделал канализацию. Два дня у нас не было воды, канализации, больше суток не было света. Вот это те удобные условия и элитный поселок, о котором мы говорили как будущему покупателю. Я, естественно, решился и пошел на это», — говорит местный житель Евгений Буймов.

Можно заметить, что в поселке пытались вести строительство водоотводящих систем, но траншеи не закончены, и куда будет уходить вода, пока непонятно. Дальше другой поселок, а внизу — городская дорога.

И пока владельцы особняков оставались без удобств, работы ниже не прекращались. Они и по сей день ведутся как ни в чем не бывало. Грунт продолжают вывозить. Земляной откос продолжает ползти.

На стройке готовят к установке сваи подпорной стены. Она должна укрепить вот откос, который немножечко продолжает сыпаться.

Представитель подрядной организации, которая строит на месте раскопок комплекс с апартаментами, заверил, что беспокоится не о чем. В проекте — подпорная стена, ее уже начали сооружать. Упрек о проблемах, связанных с оползнем, перенаправили к застройщикам поселка, которые вывели коммуникации через склон, где сейчас проводятся работы.

Впрочем, та подпорная стена, которая должна остановить эрозию, ситуацию не спасет, считают жители поселка сверху. Мол, коммерческий проект обезопасить их уже не в силах. Это забота властей города, а то и края.

«Уровень города, потому что они принимают решения, кому разрабатывать, кому строить, выдают разрешения на строительство, должны контролировать разрешения на строительство», — говорит Буймов.

На момент выхода репортажа власти Анапы на официальный запрос по поводу стройки в опасной близости от поселка не ответили. Сейчас жители готовят коллективно обращение в прокуратуру.

Апартаменты тем временем продолжают строиться. Проблема в виде 52 коттеджей, нависающих сверху, беспокоит пока лишь старожилов и тех, кто купил дома, как теперь оказалось, на краю обрыва.