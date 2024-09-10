Редкий экземпляр: первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе

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Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Книга о знаменитом мальчике-волшебнике была приобретена 27 лет назад всего за четыре доллара.

Экземпляр первого издания «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе. Книгу приобрел житель Великобритании почти за девять тысяч долларов. Предыдущая владелица купила ее 27 лет назад всего за четыре доллара.

В то время история о знаменитом мальчике-волшебнике еще не была так популярна. Писательница Джоан Роулинг долго не могла издать свой роман. Типографии ей массово отказывали. В 1997 году одной издательство, наконец, напечатало всего лишь 500 экземпляров. Именно они сейчас бьют рекорды среди самых дорогих книг, проданных на аукционах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что знаменитый оранжевый диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион. Торги пройдут в честь 30-летия со дня премьеры культового сериала. Ожидается, что полноразмерная студийная копия культового предмета мебели из Центральной кофейни станет самым дорогим лотом.

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