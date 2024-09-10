Научился говорить «спасибо»: кому ST передает послание в своей новой песне

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 108 0

Рэпер ST выпустит 23 сентября новую песню о благодарности и принятии

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Жданов; 5-tv.ru

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Музыкант затронет важную тему для каждого человека.

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, выпустит в свой день рождения новую песню под названием «Спасибо». Релиз трека запланирован на 23 сентября.

По словам артиста, исполнителям всегда было легче выразить себя, свои мысли и чувства через музыку. В своих песнях они всегда найдут объяснение, почему у них что-то не получилось в жизни, и кто им помешал. Также они могут сказать «спасибо» всему тому, что в их жизни случилось, отмечает музыкант.

Кстати, в новой песне речь пойдет именно о благодарности. По словам ST, он научился принимать этот мир таким, какой он есть.

«Я научился говорить „спасибо“ всему, что происходит в моей жизни», — заверил артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения «Русского Радио».

Рэпер призвал прислушаться к строкам в его новой композиции и тоже начать быть благодарными за все.

«Эту песню нужно ставить каждое утро, чтобы сказать „спасибо“ всему тому, во что вы верите», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллега SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» — певица Соя — регулярно плачет по ночам.

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