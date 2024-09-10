Между Ереваном и Баку согласовали 13 статей и предисловие в мирном соглашении

Пашинян: 13 статей и предисловие в проекте договора с Баку уже согласованы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении заверил, что улучшение ситуации на Южном Кавказе реалистично.
Ереван и Баку сумели согласовать 13 статей и предисловие в проекте мирного соглашения между государствами. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время международного форума Yerevan Dialogue.
«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы, три статьи частично согласованы, они состоят буквально из двух предложений», — сказал Пашинян.
Премьер-министр предлагает в кратчайшие сроки подписать статьи, в которых предусмотрено положение об «установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном». По его словам, мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реалистичен.
Во время форума политик обратил внимание, что обеспечением безопасности транспортных сообщений с Баку должна заниматься исключительно армянская сторона.
При этом накануне пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения пытается сократить текст мирного договора для быстрого подписания документа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ.
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