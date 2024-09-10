«Между двумя народами»: настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 64 0

Настоятель епархии Армянской церкви Аджапахян указал на важность отношений с РФ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению архиепископа, дружественные отношения между церквями двух стран могут помочь разрешить конфликт на Украине.

Церкви России и Армении должны поддерживать дружественные отношения для сохранения положительных отношений между странами, в том числе и для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян в беседе с «Известиями».

«Обе церкви должны биться в авангарде. Для поддержания братских и дружественных отношений между двумя церквями, между двумя народами и между двумя странами», — сказал Аджапахян.

Как отметил архиепископ, его сильно волновали события, которые происходили вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Он надеется на скорейшее завершения конфликта на Украине.

Архиепископ указал, что этот кризис должен превратиться в другую сферу и стать импульсом развития взаимоотношений Армении и РФ.

«Разногласия всегда бывают, и в церкви, в самой церкви бывают, но это все решается мирно, даже незаметно. Вот церковь дает этот пример, как решить все проблемы», — подчеркнул архиепископ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Армения стоит на пороге новой волны антиправительственных протестов из-за подготовки мирного договора о государственной границе с Азербайджаном.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака