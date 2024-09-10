Минимум 40 человек погибли при ударе Израиля по сектору Газа

По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 60 пострадали во время израильской атаки на южную часть сектора Газа. Под обстрелом оказался лагерь в городе Хан-Юнис — именно туда бежали люди со всего палестинского анклава в поисках укрытия.

Сейчас на месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут выживших. В военном ведомстве Израиля сообщили, что целью атаки был командный центр ХАМАС. При этом в самой палестинской организации заявили, в лагере их штаба не было.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько дней назад Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля.