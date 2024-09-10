Минимум 40 человек погибли при ударе Израиля по сектору Газа

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Под ударом оказался лагерь для беженцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 60 пострадали во время израильской атаки на южную часть сектора Газа. Под обстрелом оказался лагерь в городе Хан-Юнис — именно туда бежали люди со всего палестинского анклава в поисках укрытия.

Сейчас на месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут выживших. В военном ведомстве Израиля сообщили, что целью атаки был командный центр ХАМАС. При этом в самой палестинской организации заявили, в лагере их штаба не было.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько дней назад Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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