Минимум 40 человек погибли при ударе Израиля по сектору Газа
Под ударом оказался лагерь для беженцев.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot; 5-tv.ru
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По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 60 пострадали во время израильской атаки на южную часть сектора Газа. Под обстрелом оказался лагерь в городе Хан-Юнис — именно туда бежали люди со всего палестинского анклава в поисках укрытия.
Сейчас на месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут выживших. В военном ведомстве Израиля сообщили, что целью атаки был командный центр ХАМАС. При этом в самой палестинской организации заявили, в лагере их штаба не было.
Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько дней назад Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля.
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