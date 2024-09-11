Главные трудности: российский врач-кибернетик поспорил с Маском о жизни на Марсе

По мнению американского миллиардера разместиться на «красной планете» люди смогут уже совсем скоро.

Полноценно жить на Марсе через два десятка лет, как это задумал миллиардер Илон Маск, вряд ли получится. В беседе с изданием KP.RU врач-кибернетик Олег Волошин объяснил, почему это невозможно будет сделать в ближайшие десятилетия.

В первую очередь, напомнил Волошин, для жизни на Марсе необходимо создать более-менее комфортные условия. Однако там сложная ситуация с погодой. Температура варьируется от минус 120 до совсем небольшого плюса. Кроме того, необходима вода, а на Марсе имеются породы с содержанием воды лишь до 40%. Также людям придется найти место с небольшой запыленностью. Теоретически для устройства колонии могли бы подойти лавовые трубки, считает эксперт. В них, как в тоннелях, можно построить подземные сооружения.

Также пока вызывает немало вопросов и доставка грузов на планету. Как пояснил Волошин, для этого необходимо на Марс отправить порядка десяти тонн разных вещей, а еще воду и газовую среду для дыхания.

«Это огромное количество кораблей. Я не уверен, что у Маска есть техническая возможность на таком потоке создавать огромные корабли и доставлять настолько тяжелые и габаритные грузы. Вопрос ведь не только в том, чтобы оторваться от земли. Нужно еще и долететь до Марса», — пояснил специалист.

В заключение Волошин вспомнил, у NASA был успешный опыт по доставке грузов на Марс в одну тонну, но эти посадки были очень специфические.

«И я не уверен, что они подойдут для пилотируемых миссий. Нужно будет уделять повышенное внимание вопросам безопасности. И это непросто», — подытожил он.

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