Главные трудности: российский врач-кибернетик поспорил с Маском о жизни на Марсе

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Врач-кибернетик Волошин: полноценно жить на Марсе люди смогут не скоро

Главные трудности: российский врач-кибернетик поспорил с Маском о жизни на Марсе

Фото: www.globallookpress.com / NASA JPL

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению американского миллиардера разместиться на «красной планете» люди смогут уже совсем скоро.

Полноценно жить на Марсе через два десятка лет, как это задумал миллиардер Илон Маск, вряд ли получится. В беседе с изданием KP.RU врач-кибернетик Олег Волошин объяснил, почему это невозможно будет сделать в ближайшие десятилетия.

В первую очередь, напомнил Волошин, для жизни на Марсе необходимо создать более-менее комфортные условия. Однако там сложная ситуация с погодой. Температура варьируется от минус 120 до совсем небольшого плюса. Кроме того, необходима вода, а на Марсе имеются породы с содержанием воды лишь до 40%. Также людям придется найти место с небольшой запыленностью. Теоретически для устройства колонии могли бы подойти лавовые трубки, считает эксперт. В них, как в тоннелях, можно построить подземные сооружения.

Также пока вызывает немало вопросов и доставка грузов на планету. Как пояснил Волошин, для этого необходимо на Марс отправить порядка десяти тонн разных вещей, а еще воду и газовую среду для дыхания.

«Это огромное количество кораблей. Я не уверен, что у Маска есть техническая возможность на таком потоке создавать огромные корабли и доставлять настолько тяжелые и габаритные грузы. Вопрос ведь не только в том, чтобы оторваться от земли. Нужно еще и долететь до Марса», — пояснил специалист.

В заключение Волошин вспомнил, у NASA был успешный опыт по доставке грузов на Марс в одну тонну, но эти посадки были очень специфические.

«И я не уверен, что они подойдут для пилотируемых миссий. Нужно будет уделять повышенное внимание вопросам безопасности. И это непросто», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия борется за освоение Луны.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Пример личности»: актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака