Еще одна причина: в России вновь подорожают поездки на такси

На стоимость услуги влияет несколько факторов, включая обслуживание и ремонт китайских машин, занявших существенную долю на российском авторынке.

Больше половины автомобилей в российских таксопарках будут полностью изношены уже к концу этого года. Такую тревожную статистику озвучили эксперты. Дело в том, что существенная доля машин сегодня из Китая. Средний пробег сократился до 150 тысяч километров. После чего требуется капитальный ремонт. Как это скажется на рынке автоперевозок и стоит ли ждать повышения цен на такси — разбирался корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

Денис Ковшов работает в такси семь лет. Последние два года — на этом синем немце. Он считает свою машину с пробегом надежнее любого китайца с завода.

По мнению водителя, сборка автомобилей из Китая низкого качества, как и сами комплектующие. Таксист судит по личному опыту. Когда машины массово стали поступать в таксопарки — он взял одну из интереса в аренду.

«На 20 тысячах километрах пробега развалились ступицы. Мне дали другую машину зимой. Я поехал, у меня забило датчики снегом, и у меня машина сама начала управлять климат контролем», — рассказал водитель такси Денис Ковшов.

В профсоюзе таксистов уже бьют тревогу. Доля китайских автомобилей в таксопарках растет с прошлого года. Но покупка машин не помогает обновить парки. Процент износа только растет. Сейчас он равен 40. К концу года водители прогнозируют 60 процентов. И речь не о мелких поломках.

«Китайские машины очень низкого качества все, несмотря на китайское чудо. Чудо-то оно произошло, но оно немножко горбатенькое вышло. Потому как китайские автомобили по ресурсу вдвое меньше, чем европейские, корейские и американские», — сказал председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

У китайца, по словам Андрея Попкова, средний пробег равен 150 тысячам километров. Если учесть, что таксисты преодолевают в день от 150 до 350 километров, то такой машины хватит чуть более, чем на 1,5 года пользования без капитального ремонта.

«У нас нет вариативности, поэтому нам придется использовать эти машины. Но 300 тысяч некоторые из выбранных моделей проходили. Этого достаточно для такси. Другое дело, что остаточная стоимость их падает гораздо больше, чем падала у европейских машин», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ян Хайцеэр добавил и то, что перевозчики сейчас нащупывают лучшие восточные бренды для работы в такси. И со временем ситуация стабилизируются. В общественном совете по развитию такси считают, что и вовсе нет критического износа парков. Если только в регионах, где тратят меньше денег на покупку новых машин.

«Парки своевременно обновляются, проблем с поставкой автомобилей нет. Большинство парков сейчас переходят на отечественные, либо начинают сотрудничать с китайскими производителями. И у тех, и у тех проблем с поставкой автомобилей нет», — говорит председатель комитета по взаимодействию с автопроизводителями общественного совета по развитию такси в РФ Андрей Белов.

Единственное «но» — дорогой лизинг и сами цены на автомобили. Поэтому стоимость услуги такси, по прогнозам экспертов, будет неизбежно расти. Накладывается на это и дефицит водителей такси. После введения новых законов, ужесточающих работу парков, не хватает сотни тысяч таксистов. Например, самому крупному агрегатору сейчас требуется около 130 тысяч водителей.

«Дефицит растет, в том числе, из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси. Водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», — сказал директор по работе с госорганами «Яндекс такси» Антон Петраков.

При этом не стоит забывать о влиянии погоды, пробок, стоимости бензина и техобслуживания на конечную цену, которые тоже неизменно растут.