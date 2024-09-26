О том, что интернет победит радио и телевидение, говорят десятилетиями, но не тут-то было. Несмотря на большое количество платформ и возможностей для реализации, звезды шоу-бизнеса и эстрады до сих пор «гонятся» за чартами на радио. Почему такие хит-парады продолжают иметь ценность для общественности, выяснил корреспондент 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

«Мне кажется, чаще сего слушают в машине, либо в каких-то в торговых центрах. Во-первых, новости, во-вторых, музыка. Так ты понимаешь, какие тренды музыкальные сегодня есть», — делится мнением IVAN.

По словам певца, на чарты радиостанций большинство слушателей и ориентируется. Таким образом они понимают, что на самом деле сейчас актуально, поэтому многие звезды и стремятся к хит-параду.

Со словами коллеги также солидарны и солисты поп-группы 5sta Family. По мнению артистов, радийные чарты всегда будут иметь значение для публики, а для каждого певца попадание в них — путь к популярности и известности. Однако, несмотря на это, в современных реалиях нельзя ограничиваться только чартами на радио, для продвижения нужно использовать всевозможные платформы.

«Мы стараемся охватывать все медиа, потому что, во-первых, мы чтим свои корни, как мы начинали, очень ценим поддержку от радио. Ну и, конечно, понимаем, что определенная аудитория все равно там остается. Ну и стриминги, конечно, тоже не забываем, потому что стараемся быть на новой волне», — отметил Василий Косинский.

А вот Настасья Самбурская посетовала, что ее новую до сих пор не взяли на радиостанцию.

«И мои не берут. Вот у меня песня выходит, она называется „Ах, уедь“, а ее не берут. Потому что когда быстро читаешь, другое получается», — возмущенно рассказала актриса.

К слову, цензура в вопросе этических норм присутствовала на радио всегда. Например, в середине 90-х в эфир долго не брали любимую многими песню о Москве группы «Монгол Шуудан» на стихи Сергея Есенина. А причина была более, чем удивительна для того времени — наличие в тексте слова проститутка.

Бывало, что на попадание в чарт влияла личная неприязнь руководства к кому-то из артистов или персональный вкус Так произошло когда-то и Ларисой Долиной.

«До некоторого времени меня не брали при прошлом руководстве. Как только сменилось, теперь мои песни звучат, мало того, еще и получают золотые граммофоны», — добавила народная артистка РФ.

Кирилл Туриченко подчеркивает — время ничего не изменило. Появились новые возможности, но ценность радиостанций не уменьшилась. Солист группы «Иванушки International» считает, что артисты до сих пор по большей степени зависят от хит-парадов на радио.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN простился с Александром Масляковым.