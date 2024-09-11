«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 597 0

SHAMAN назвал Александра Маслякова легендой, создавшего целую вселенную

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Патлис; 5-tv.ru

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Умер Александр Масляков

Исполнитель отметил, что легендарный телеведущий смог объединить людей по всему миру.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, на церемонии прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым назвал его легендой, создавшим целую Вселенную.

«Сегодня непростой день. Ушел человек, ушла легенда, ушла эпоха. Александр Васильевич Масляков создал целую Вселенную, которая объединила, объединяет и будет и дальше объединять огромное количество людей по всему миру. Так радостно, что я смог стать частью этой Вселенной. Вечная память», — с грустью в голосе высказался артист в беседе с 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что созданная легендой Вселенная — бессмертна.

О кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 8 сентября. На протяжении последних нескольких лет он страдал от неутешительного диагноза — неоперабельная опухоль в легких. Телеведущий скончался в Москве на 83-м году жизни.

После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как с Масляковым простился шоумен Дмитрий Хрусталев.

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