Зарубежные СМИ утверждают, что у Запада есть жесткие требования к Украине.

В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми. Накануне СМИ анонсировали, что публично будет заявлено об использовании американских ATACMS для ударов по России.

Сегодня новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что уже обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О том, что администрация президента Штатов занимается этим вопросом, подтвердил в беседе с журналистами Джо Байден.

Речь идет об американских ракетах ATACMS, дальность применения которых до 300 километров, а также о британских Storm Shadow. Хотя, по сути, западные кураторы сами себе дают разрешение на применение дальнобойного оружия, ведь обслуживают его именно иностранные офицеры, а не украинские.

На повестке дня визита Блинкена в Киев, как выяснило издание The Wall Street Journal, в том числе требование Запада к Киеву реалистично сформулировать, что тот планирует делать в ходе конфликта с Россией. Западу нужно обоснование для дальнейшего выделения средств, поскольку предыдущие планы президента* Украины Владимира Зеленского провалились. По данным издания, высокопоставленные европейские чиновники заявляют, что поддержка Киева не может продолжаться несколько лет. Поскольку ни США, ни Европа не могут дать Киеву сотни миллиардов долларов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.