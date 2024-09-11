Захарова: Запад использует террористов для поддержки киевского режима

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Власти Украины, в свою очередь, активно пользуются помощью союзника.

Фото, видео: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Западные страны во главе с США используют боевиков международных террористических организаций для поддержки Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«После начала спецоперации Запад во главе с американцами окончательно отбросил какие-либо приличия — про стыд, наверное, говорить не приходится: использует иностранных наемников, в том числе боевиков международных террористических организаций для поддержки киевского режима», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что Украина согласна на все, что предлагает Запад. В том числе, на террористические методы против мирных граждан России и объектов гражданской инфраструктуры нашей страны.

Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о произошедшей накануне атаке украинских БПЛА на подмосковное Раменское. Всего тогда силы ПВО сбили 14 дронов над Московской областью.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.27
0.16 100.74
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Путин провел совещание с членами правительства
3:40
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
3:20
Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:43
Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью
2:29
В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака