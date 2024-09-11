Захарова: Запад использует террористов для поддержки киевского режима

Западные страны во главе с США используют боевиков международных террористических организаций для поддержки Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«После начала спецоперации Запад во главе с американцами окончательно отбросил какие-либо приличия — про стыд, наверное, говорить не приходится: использует иностранных наемников, в том числе боевиков международных террористических организаций для поддержки киевского режима», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что Украина согласна на все, что предлагает Запад. В том числе, на террористические методы против мирных граждан России и объектов гражданской инфраструктуры нашей страны.

Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о произошедшей накануне атаке украинских БПЛА на подмосковное Раменское. Всего тогда силы ПВО сбили 14 дронов над Московской областью.