Росбанк станет филиалом Т-Банка

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 64 0

Ожидается, что эта интеграция сформирует один из крупнейших и надежных игроков финансового рынка в РФ.

Росбанк станет филиалом Т-Банка

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Росбанк присоединят в «ТКС Холдинг» в виде филиала Т-Банка. Об этом «Известиям» заявил председатель совета директоров компании Алексей Малиновский.

«Решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировал менеджмент после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант», — объяснил Малиновский.

Вопрос по плану интеграции, который предложил менеджмент «ТКС Холдинга», вынесут на советы директоров Т-Банка и Росбанка 13 сентября. При этом завершение процесса уже запланировано в первом квартале 2025 года.

Все обязательства по договорам, заключенным ранее Росбанком, сохранят свою силу. Более того, как подчеркнул председатель правления Росбанка Николай Сидоров, клиентам банка откроются новые возможности.

«Синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка», — заявил Сидоров.

Ожидается, что эта интеграция сформирует один из крупнейших и надежных игроков финансового рынка в РФ. Сообщается, что капитал новой структуры может перевалить за 500 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители некоторых регионов РФ не любят хранить деньги в банке.

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