Небесная красота: в Ленинградской области наблюдали северное сияние

Вечером 12 сентября природное явление можно будет увидеть вновь.

Северное сияние наблюдали жители Ленинградской области. Оно вызвано магнитной бурей, которая обрушилась на нашу планету. А та, в свою очередь, произошла из-за мощных вспышек на Солнце — их специалисты фиксируют с конца прошлой недели.

На спад они пока не идут. Поэтому у тех, кто не успел насладиться красивым природным явлением, есть шанс увидеть его сегодня — магнитная буря вечером 12 сентября вновь даст о себе знать. А значит, ночное небо опять станет разноцветным.

Ранее 5-tv.ru писал, что магнитная буря достигнет пика своей активности.

Согласно официальным исследованиям, именно в период солнечной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, при этом три четверти населения Земли жалуется на плохое самочувствие.

Во время магнитных бурь появляются обычно следующие симптомы: головная боль, тахикардия, бессонница, скачки артериального давления, слабость и другие. Кроме того, у людей, которые страдают какими-либо психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость.