СМИ узнали о планах США смоделировать последствия ядерного взрыва в России

Заказчиком такого контракта, по некоторой информации, является Инженерный корпус Вооруженных сил США.

Пентагон намерен заключить с американской компанией контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. При этом планируется расширить охват моделирования такой ситуации на другие страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на контракт Пентагона.

Согласно документам, подрядчику нужно будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для того, чтобы расширить географический охват моделирования. В него должны войти «бывшие страны Восточного блока, <…> а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

Этот контракт стоит 34 миллиона долларов. Заказчиком, согласно документам, является Инженерный корпус Вооруженных сил США. Планируется, что заключаться контракт будет лишь с одной компанией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о серьезной угрозе для России из-за размещения в Финляндии истребителей F-35, которые могут нести на себе ядерное оружие. Два самолета уже совершили пробную посадку на автостраде.