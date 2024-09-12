СМИ узнали о планах США смоделировать последствия ядерного взрыва в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

РИА: Пентагон хочет смоделировать последствия ядерного взрыва на Россию

СМИ узнали о планах США смоделировать последствия ядерного взрыва в России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заказчиком такого контракта, по некоторой информации, является Инженерный корпус Вооруженных сил США.

Пентагон намерен заключить с американской компанией контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. При этом планируется расширить охват моделирования такой ситуации на другие страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на контракт Пентагона.

Согласно документам, подрядчику нужно будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для того, чтобы расширить географический охват моделирования. В него должны войти «бывшие страны Восточного блока, <…> а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

Этот контракт стоит 34 миллиона долларов. Заказчиком, согласно документам, является Инженерный корпус Вооруженных сил США. Планируется, что заключаться контракт будет лишь с одной компанией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о серьезной угрозе для России из-за размещения в Финляндии истребителей F-35, которые могут нести на себе ядерное оружие. Два самолета уже совершили пробную посадку на автостраде.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака