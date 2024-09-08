Сотни тысяч жертв: в США заявили о серьезной угрозе для России из-за Финляндии

Два самолета уже совершили пробную посадку на автостраде.

Размещение в Финляндии американских истребителей F-35, которые могут нести на себе ядерное оружие, представляет угрозу для безопасности России. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы, <…>. Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России», — говорится в публикации.

Указывается, что два истребителя F-35 на этой неделе уже совершили пробную посадку на автостраде в Финляндии. Это говорит о способности таких самолетов использовать для вылетов и приземлений не только авиационные базы.

Прежде сообщалось, что в США разбился истребитель F-35. Этот уникальный самолет оснащен самым современным оборудованием и стел-технологией. Однако хвалимый американцами истребитель внезапно потерял высоту срезу после взлета и рухнул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина потеряла первый истребитель F-16.