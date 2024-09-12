Вопросы об алкоголе и насилии: как спасти ребенка от плохой компании

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Психолог Дусалиева: авторитаризм поможет оградить ребенка от плохой компании

Вопросы об алкоголе и насилии: как спасти ребенка от плохой компании

Фото: www.globallookpress.com / Jodi & Jake

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Демократичное воспитание родителей не должно превращаться в попустительство.

Подросток может избежать негативного влияния и провокаций со стороны сверстников и взрослых, если родители будут чаще проводить с ребенком время. Об этом агентству URA.RU рассказала психолог из Новоуренгойского психоневрологического диспансера Татьяна Дусалиева.

«Чтобы подросток не оставался наедине со своими переживаниями, нужно его „тормошить“: устраивать совместные поездки на природу, походы в кино и театр», — подчеркнул специалист.

Дусалиева уверена, что внутренний мир подростка стоит раскрасить яркими впечатлениями, не забывая и спокойно говорить с ним о сложных темах. Психолог подчеркнула, что с подростком стоит поднимать вопросы об алкоголе, насилии и о прочем.

Родителям нужно подчеркнуть важность категоричного отказа при общении подростка с провокаторами. По мнению психолога, ребенку достаточно сказать «нет», чтобы противостоять негативному влиянию. Среди прочего, подросток может сослаться на серьезное наказание со стороны родителей, если, например, ему предлагают закурить.

Родители также должны «проявить авторитаризм» в случае попадания ребенка в плохую компанию, добавила Дусалиева. Нужно в спокойном тоне обсудить с подростком, почему он решил влиться в подобную группу.

Ранее 5-tv.ru писал, как двое подростков на Ямале сожгли вертолет по указанию из мессенджера.

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