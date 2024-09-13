Мигрень у женщин встречается чаще, чем у мужчин

У женщин мигрени встречаются чаще, чем у мужчин
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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За лечением заболевания стоит обращаться к цефалтологам.
В России от мигрени страдает от 16% до 21% граждан, в большинстве своем — молодежь. Врач-невролог Елена Баранова рассказала KP.RU о том, как лечить боль и что может стать ее причиной.
Откуда берется столь сильная головная боль
Мигрень — не симптом какой-то болезни, это и есть болезнь.
Приступы пульсирующей головной боли могут сопровождать человека от четырех до 72 часов. К ней также добавляются повышенная чувствительность к свету, звукам и даже тошнота.
«Это заболевание связано с особенностями работы головного мозга у людей, подверженных мигреням. Они более чувствительны к гормональным перестройкам организма, изменениям погодных условий, стрессам, нарушению сна (причем, как в сторону недостатка сна, так и его переизбытка). Для них приступ могут спровоцировать и такие распространенные продукты, как, например, шоколад, цитрусовые, алкоголь, копченые и консервированные продукты», — сообщила врач.
Интересно, что женщины страдают головными болями почти в три раза чаще, чем мужчины, а первые симптомы мигрени можно почувствовать до 20 лет. Ее, вообще, часто считают болезнью молодых. После 55-60 лет часто мигрени уже не встречаются, хотя везет так не всем.
Как лечить мигрени
В России прибегают к медикаментозному лечению головных болей, а также практикуют метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот способ воздействует на активацию нейронов головного мозга.
В качестве профилактики поможет и лечебная физкультура, насыщение мозга кислородом, рефлексотерапия и некоторые методы физиотерапии.
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