Рискованная миссия: впервые непрофессиональные астронавты вышли в космос

Для проведения операции кабина корабля Crew Dragon была разгерметизирована.

Крайне рискованную операцию сегодня провел экипаж корабля Crew Dragon, который состоит исключительно из туристов.

Двое из них вышли в открытый космос. Еще двое, остались на борту, но в специальных скафандрах, ведь аппарат пришлось разгерметизировать, чтобы миссия состоялась.

Теперь все четверо вошли в историю как первые непрофессиональные покорители космоса.

Crew Dragon (он же — Dragon 2 или Dragon V2) — пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX, которой руководит знаменитый бизнесмен Илон Маск. Аппарат способен разместить на своем борту до семи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как ровно 40 лет назад впервые женщина вышла в открытый космос. Светлана Савицкая не только находилась за бортом станции «Салют-7» больше трех часов, но еще и провела там сварочные работы, причем инновационным советским аппаратом. 40 лет назад женщина-космонавт обеспечила стране еще одну победу. В материале опубликованы ее воспоминания о работе в открытом космосе.

