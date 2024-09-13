Рискованная миссия: впервые непрофессиональные астронавты вышли в космос

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Впервые непрофессиональные астронавты вышли в космос

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; 5-tv.ru

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Для проведения операции кабина корабля Crew Dragon была разгерметизирована.

Крайне рискованную операцию сегодня провел экипаж корабля Crew Dragon, который состоит исключительно из туристов.

Двое из них вышли в открытый космос. Еще двое, остались на борту, но в специальных скафандрах, ведь аппарат пришлось разгерметизировать, чтобы миссия состоялась.

Теперь все четверо вошли в историю как первые непрофессиональные покорители космоса.

Crew Dragon (он же — Dragon 2 или Dragon V2) — пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX, которой руководит знаменитый бизнесмен Илон Маск. Аппарат способен разместить на своем борту до семи человек. 

Ранее 5-tv.ru писал, как ровно 40 лет назад впервые женщина вышла в открытый космос. Светлана Савицкая не только находилась за бортом станции «Салют-7» больше трех часов, но еще и провела там сварочные работы, причем инновационным советским аппаратом. 40 лет назад женщина-космонавт обеспечила стране еще одну победу. В материале опубликованы ее воспоминания о работе в открытом космосе.

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